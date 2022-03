Mauricio Pochettino abordou eliminação da Champions aos pés do Real Madrid

A eliminação no Bernabéu custou a todos os elementos do grupo de trabalho do PSG, mas Pochettino, líder do conjunto francês, veio a público traçar o seu próprio estado de espírito depois de uma derrota que significou o adeus à Liga dos Campeões.

"Como me sinto? Nada bem. Quando analisamos a eliminação, estivemos bem em casa e durante 60 minutos fora de casa. Estou mal, não me sinto bem, tenho raiva e um mal-estar. É difícil dormir à noite, mas há a responsabilidade de pensar no campeonato", afirmou, em declarações à imprensa, antes de prosseguir a ideia de uns últimos dias complicados na capital francesa.

"É uma grande deceção. Levámos um grande golpe, mas temos a responsabilidade de terminar bem o campeonato. Toda a equipa está a afetada", explicou.