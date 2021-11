"Estou farto de ver Messi com a Bola de Ouro. Ganhou o quê com o Barcelona?"

Evra diz que será uma injustiça se Jorginho não vencer. E menciona ainda Kanté.

O vencedor da bola de Ouro será conhecido no próximo dia 29 de novembro e cresce a expectativa em torno do vencedor deste ano. Lionel Messi tem sido apontado como o favorito ao triunfo, ele que tem já seis distinções, mas nem todos concordam com um eventual triunfo do argentino.

"Na minha opinião, esta Bola de Ouro é para N'Golo Kanté ou Jorginho, que bem merece. Não entendo porque as pessoas dizem que é apenas um médio. Ganhou tudo e teve uma grande participação nesses triunfos", afirmou Evra, antigo lateral francês, ao jornal "Journal du Dimanche".

O médio do Chelsea e da seleção italiana é alvo de muitos elogios. "Se não ganhar, será uma injustiça. Estou farto de ver Messi com a Bola de Ouro. Ganhou o quê no ano passado? A Copa América, mas fez o quê com o Barcelona", questionou.

Jorginho, recorde-se, venceu a Champions ao serviço do Chelsea e o Europeu com a camisola de Itália.