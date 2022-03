Pogba perguntou a Mbappé se estava tudo bem e o avançado respondeu que está "um pouco farto". Um desabafo que já está a ser ligado à atual situação do PSG.

A seleção francesa está reunida desde segunda-feira em Clairefontaine para preparar os dois jogos particulares frente à Costa do Marfim e África do Sul. E num vídeo publicado pela Federação Francesa de Futebol, com alguns momentos do reencontro dos jogadores, foi possível ouvir uma conversa de Mbappé com Pogba que está a dar que falar.

O médio do Manchester United perguntou ao avançado como estava e o dianteiro do PSG disse, entre risos, que está "um pouco farto". Estas palavras foram imediatamente atribuídas ao momento conturbado que vive o clube parisiense, recentemente eliminado da Liga dos Campeões pelo Real Madrid.