"Estou envergonhado. Não me apercebi de que estava a pisar a linha"

Redação com Lusa

Overmars deixa o Ajax após acusações de assédio sexual.

O diretor desportivo do Ajax, Marc Overmars, adversário do Benfica nos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, deixou o cargo devido a um escândalo de mensagens de teor sexual enviadas a diversas mulheres funcionárias do clube.

"O diretor desportivo Marc Overmars vai deixar o Ajax com efeitos imediatos. Ele tomou a decisão após conversas nos últimos dias com a direção e o diretor-executivo, Edwin van der Sar. Uma série de mensagens inapropriadas enviadas a várias colegas durante um longo período de tempo está subjacente à sua decisão", lê-se em comunicado na página oficial na Internet da equipa de Amesterdão.

O Ajax visita o Benfica em 23 de fevereiro e recebe os encarnados em 15 de março na Champions.

"Estou envergonhado. Na última semana, fui confrontado com queixas sobre o meu comportamento e de como isso terá tido impacto noutras pessoas. Infelizmente, não me apercebi de que estava a pisar a linha, mas isso tornou-se claro nos últimos dias. De repente, senti uma enorme pressão. Peço desculpa. Realmente, para alguém nas minhas funções, este comportamento é inaceitável", declarou Overmars.

Marc Overmars, antigo extremo internacional holandês e que se notabilizou ao serviço de Ajax, Arsenal e FC Barcelona, era dirigente do clube desde 2012.