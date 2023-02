"Estou convencido que, neste momento, não existe corrupção no futebol"

Declarações de Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, em conferência de imprensa de antevisão ao dérbi com o Atlético, no Santiago Bernabéu, marcado para sábado (17h30) e relativo à 23.ª jornada da LaLiga.

Mudança de chip para o campeonato: "Toda a gente sabe o quão importante é a Liga dos Campeões para este clube. Isso não significa que não vamos lutar por todos os títulos, vamos utilizar toda a energia para vencer a LaLiga. Vamos lutar por todas as competições e na Liga temos uma desvantagem".

Polémicas no futebol europeu: "Não existe corrupção aqui ou na Europa. Os árbitros falham em todo o lado e quando acontece, temos de aceitar. Eu fico zangado às vezes, mas estou super convencido que, neste momento, não existe corrupção no mundo do futebol".

Forma de Vinícius: "É raro que ele esteja lesionado, mas tem uma genética espetacular. Obrigado aos seus pais. E depois há o profissionalismo, porque ele trata muito bem de si próprio, antes e depois dos jogos e dos treinos. Ele é um rapaz que está muito focado no seu trabalho".

Diego Simeone: "Eu gostaria de passar algum tempo com ele, porque adoramos futebol. Ele não tem nada para aprender comigo. Eu nunca vi como trabalha e gostava de ver, a partir de uma experiência pessoal, como é o seu trabalho diário. Isto traz sempre mais conhecimento, ver como os treinadores preparam os jogos. É aí que aprendes".