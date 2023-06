"Estou contente por Messi ter ido para um clube que o vai tratar bem"

Palavras de Lionel Scaloni, selecionador argentino, em conferência de imprensa de antevisão a dois jogos particulares, diante da Austrália e Indonésia.

Lionel Scaloni, selecionador da campeã mundial Argentina, comentou esta quarta-feira a decisão de Lionel Messi em reforçar o Inter Miami, após ter terminado contrato com o PSG, considerando que o extremo vai ser "bem tratado" nos Estados Unidos.

"Estou contente que tenha decidido ir para um clube onde o vão tratar bem. Vai ser feliz e isso é o que queremos. O importante é que esteja bem na cidade e no clube. Ele ganhou isso e merece-o", referiu, em conferência de imprensa de antevisão a dois jogos particulares, diante da Austrália e Indonésia.

Prestes a celebrar 36 anos, Messi admitiu na terça-feira que "em príncipio" não irá disputar a próxima edição do Mundial, que será disputada em 2026 no México, Estados Unidos e Canadá. Sobre o assunto, Scaloni reagiu com naturalidade, salientando que ainda falta muito tempo até ao torneio.

"As declarações de Messi são de uma pessoa que não vende fumo nem mente. Ele não sabe o que vai acontecer, falta muito tempo. A realidade é que se vai vendo. Falta muito tempo para o Mundial'2026, ele é muito prudente e parece-me lógico que o diga. Se tiver vontade, virá, é isso que importa", frisou.

A Argentina vai enfrentar a Austrália na quinta-feira, às 13h00, em território chinês, seguindo-se a Indonésia quatro dias depois, sendo que Scaloni já confirmou que Messi irá jogar a totalidade do primeiro encontro.

Leia também Futebol Nacional Tribunal mandou retirar menores estrangeiros de academia de futebol em Famalicão Segundo o SEF, foram identificados 114 futebolistas, dos quais cerca de 40 são menores. São oriundos da América de Sul, África e Ásia e estarão todos em situação irregular no país.