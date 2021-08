"Estou a jogar menos do que o guarda-redes suplente de Oliver e Benji"

Experiente avançado do Bétis em entrevista concedida ao programa "El Pelotazo", da Rádio Canal Sur.

Joaquín, experiente avançado do Bétis, em entrevista concedida ao programa "El Pelotazo", da Rádio Canal Sur, falou, bem-humorado, sobre a possibilidade de esta ser a sua última temporada no ativo.

"Parece que sim, porque até agora tenho jogado menos do que o guarda-redes suplente de "Oliver e Benji"... Não quero estar apenas por estar e acomodar-me", começou por dizer.

"Sei que o meu papel é o que é, tenho de saber o meu papel e ver o que posso acrescentar de outro ponto de vista. Se eu vir que o meu contributo é pequeno ou que passo para segundo plano, aí direi que chegou ao fim", continuou.

"Mas até ao dia de hoje continuo a exigir de mim mesmo e ainda me chateio quando não jogo, é por isso que tento sempre treinar todos os dias para conseguir o máximo de minutos possível, para ajudar a equipa e para me sentir importante. Não estou satisfeito comigo mesmo, porque não estou a desfrutar do que quero fazer, que é jogar", concluiu.