Estiveram juntos no Bordéus e agora é alvo de Paulo Sousa

A guerra entre a Rússia e a Ucrânia tem levado à saída dos jogadores brasileiros daqueles países e, neste sentido, o central Pablo pretende regressar ao Brasil. Com as conversações avançadas para a rescisão do contrato com o Lokomotiv de Moscovo, o jogador entrou no radar de Paulo Sousa e do Flamengo, que já tinha tentado a sua contratação em 2017.

Além do interesse do Mengão e da oportunidade de mercado que se apresenta, está ainda o facto de o defesa e o treinador se terem cruzado no Bordéus entre 2019 e 2020, sendo que, durante esse período, o brasileiro foi um titular indiscutível para o técnico português.

No primeiro ano de Paulo Sousa no comando da equipa francesa, Pablo foi titular em sete dos 10 jogos. No ano seguinte, participou em 28 partidas e apontou quatro golos. Quando o técnico deixou o Bordéus, o central, de 30 anos, despediu-se com uma mensagem de agradecimento.