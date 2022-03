Estilhaços do El Clásico: adeptos do Real Madrid querem ex-jogador para treinador

Trata-se de Xabi Alonso, atual treinador da Real Sociedad B, do segundo escalão do futebol espanhol

A inesperada derrota sofrida diante do Barcelona no Santiago Bernabéu, na partida que encerrou a 29ª ronda da La Liga (0-4 foi o resultado), colocou Carlo Ancelotti numa situação incómoda.

Apesar da recente passagem aos quartos da Champions, conseguida de forma épica frente ao PSG, e da atual liderança destacada no campeonato, a exigente massa adepta merengue não fecha os olhos a um desaire tão estrondoso, sobretudo perante o principal rival e numa época em que, no plano desportivo, os blaugrana estão claramente abaixo do seu nível habitual.

Assim, os adeptos blancos recorreram ao Twitter para apontar um potencial substituto do treinador italiano no banco do Real e o nome que surgiu foi o de Xabi Alonso, atual técnico da Real Sociedad B, do segundo escalão do futebol espanhol. O técnico da equipa secundária dos "erreala" tornou-se mesmo um trending topic em Espanha e, como termina contrato com a formação txuri-urdin no verão, aparece como uma possibilidade para orientar o conjunto de Chamartín em 2022/23.

Xabi Alonso, de 40 anos, foi internacional espanhol em 114 ocasiões e, como futebolista, representou o Real Madrid de 2009 a 2014, onde fez 236 jogos, marcou seis golos e fez 30 assistências, antes de ser transferido para o Bayern Munique.