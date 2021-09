Esteve reunido com o presidente do Barcelona, ouviu críticas e até chorou

Imprensa espanhol dá conta de um encontro entre Umtiti e o Joan Laporta.

Muito se falou sobre uma possível saída de Umtiti do Barcelona, central que chegou, inclusive, a ser associado ao Benfica, mas o internacional francês continua em Camp Nou apostado em deixar para trás os dias difíceis.

Segundo escreve o jornal espanhol "Mundo Deportivo", o defesa teve um encontro com Joan Laporta, presidente do clube catalão, numa troca de ideias onde não evitou as lágrimas. Ainda com o mercado aberto, o jogador pediu uma reunião com altos responsáveis do Barça, onde apresentou a sua versão perante as críticas de que era alvo. Assolado por problemas físicos, Umtiti ouviu críticas de Laporta, mas defendeu-se apontando o dedo ao departamento médico do clube e realçando que recuperou fisicamente depois de ter recorrido a ajuda médica fora do emblema catalão.

A publicação realça que foi a partir daqui que Laporta baixou o tom e admitiu que o Barcelona poderá ter falhado no apoio a Umtiti, que acabaria por não evitar as lágrimas. A notícia adianta que o encontro acabou com um abraço.

Umtiti, campeão mundial pela França, terá agora de esperar por uma oportunidade dada por Ronald Koeman, depois de ter realizado apenas 49 jogos nas últimas três épocas em Espanha.