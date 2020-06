Esteve no lance da lesão de Leno e criticou os jogadores do Arsenal: "Tiveram o que mereciam"

Maupay, um dos protagonistas do infeliz lance da lesão de Leno, haveria de destacar-se mais vezes no jogo.

Bernd Leno, guarda-redes do Arsenal, saiu de maca do jogo com o Brighton após um lance com Maupay. O alemão caiu mal, colocou mal o pé e teve mesmo de ser substituído. À saída do terreno de jogo, enquanto era transportado de maca para fora das quatro linhas, o guardião mostrou todo o seu desagrado pela entrada imprudente do adversário.

Maupay, um dos protagonistas do infeliz lance ainda na primeira parte, haveria de destacar-se mais vezes no jogo. Primeiro, ao apontar ao minuto 94 o golo da vitória do Brighton; já depois do apito final ao ser o alvo de alguma ira e bastantes críticas dos jogadores do Arsenal, que o culparam da lesão de Leno.

No final do jogo, na zona das entrevistas rápidas, Maupay deu a sua versão dos factos: "Nunca quis lesionar o Leno e por isso lamento muito. Desejo-lhe uma rápida recuperação", começou por dizer, criticando depois o que sucedeu no final: "Os jogadores do Arsenal precisam de aprender a ser humildes. Eles tiveram o que mereciam", disse, citado pela BBC.

"No intervalo fui ter com o treinador Mikel Arteta para lhe pedir desculpa. Nunca tive intenção de magoar o guarda-redes. Saltei para a bola", disse ainda Maupay. "Peço desculpa à equipa e também a ele. Já sofri uma lesão grave, sei que é difícil", concluiu.