Fotografia: Reprodução/Twitter do Nápoles

Mathías Olivera vai alinahr no Nápoles em 2022/23.

Depois de ter estado na lista do Benfica, Mathías Olivera vai mesmo jogar no Nápoles. O defesa-esquerdo uruguaio deixou o Getafe e foi esta quinta-feira oficialmente apresentado como reforço do emblema italiano.

Segundo informações divulgadas, Olivera custou 13 milhões de euros, ele que passou as últimas quatro temporadas no Getafe, onde fez 111 jogos, 32 deles em 2021/22.