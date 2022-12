Esteve na agenda do Sporting e agora renova: "Não é uma prenda de Natal..."

Lucas Robertone assinou um novo contrato com o Almería, válido até 2028.

O Almería, clube do principal campeonato espanhol, anunciou esta sexta-feira a renovação de contrato com Lucas Robertone. O vínculo entre as duas partes é agora válido até 2028.

O médio argentino de 25 anos, recorde-se, esteve na agenda do Sporting para reforçar o setor intermediário, num interesse que não teve desenvolvimentos concretos.

"Não é uma prenda de Natal, é muito melhor", escreveu o Almería nas redes sociais quando anunciou a renovação.

Robertone cumpre a terceira época em Espanha, depois de ter dado nas vista ao serviço dos argentinos do Vélez Sarsfield.