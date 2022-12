Esteve em grande no Mundial'2022 e chamou a atenção do Real Madrid

Josko Gvardiol foi uma das grandes sensações do Mundial'2022 e, de acordo com o jornal Marca, está referenciado pelo campeão europeu.

Josko Gvardiol foi uma das grandes sensações do Mundial'2022 ao serviço da Croácia. O central, de apenas 20 anos, já andava a surpreender devido à sua afirmação no Leipzig na época passada e, de acordo com o jornal Marca, agora será mesmo um nome a ter em conta para os planos futuros do Real Madrid.

O Leipzig, com quem Gvardiol tem contrato até 2027, não tem qualquer pressa em vender o defesa, que também terá o Chelsea entre o lote de interessados, e os próprios planos merengues passam por primeiro "arrumar a casa" em termos de renovações e vendas no setor defensivo e só depois olhar para o mercado.

De resto, Gvardiol também não estará a prever sair do Leipzig num futuro próximo, após ter registado 19 partidas (um golo) na presente temporada.