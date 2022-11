Esteve com um pé no Manchester United e atira: "Tive sorte em ficar na Juventus"

Sem mencionar os red devils diretamente, Adrien Rabiot admite "contactos com equipas da Premier League" no passado mercado de verão.

Adrien Rabiot, médio da Juventus que foi convocado pela seleção francesa ao Mundial de 2022, abordou na quarta-feira a forma como esteve prestes a sair da equipa italiana no verão passado, tendo estado inclusive muito próximo de reforçar o Manchester United.

"É verdade, existiram contactos com clubes da Premier League, mas no final tive sorte por ficar [na Juventus], talvez tenha sido a melhor decisão. A Premier League é a Liga mais seguida, mas não penso sobre o futuro. Estou focado no Mundial e tanto eu como o clube não estamos com pressa [para renovar o contrato]. Estamos a considerar todas as opções com serenidade", garantiu, em entrevista à Gazzetta dello Sport.

Rabiot, de 27 anos, atravessa o último ano de contrato com a Juventus e, esta temporada, a quarta que passa em Turim, soma cinco golos e duas assistências em 16 partidas disputadas até ao momento.