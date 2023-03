Esteve a um passo de ser jardineiro e agora tem o Sporting na mira

Ben White, jogador do Arsenal

Ben White, lateral do Arsenal, diz que não é de ver futebol. Entra em campo, dá o máximo e depois desliga.

Ben White cumpre a segunda temporada ao serviço do Arsenal e será um dos jogadores que o Sporting terá pela frente nos oitavos de final da Liga Europa, com o primeiro jogo marcado para as 17h45 de quinta-feira, em Alvalade. O internacional inglês é hoje em dia um futebolista de sucesso, mas podia muito bem ser jardineiro.

"Se eu não fosse jogador, estaria a trabalhar com o meu pai. Ele costumava ser jardineiro. Penso que foi por isso que nunca tive pressão enquanto crescia, porque teria ficado feliz com isso", declarou, citado pelo jornal The Sun.

"Fui para o futebol, mas, para mim, não teria havido problema em fazer o que o meu pai fazia. De qualquer maneira, nunca costumava ver muito futebol. Se estivesse a dar, quando era criança, após cinco minutos, ficava aborrecido e ia jogar para a rua. Não via muito, preferia praticá-lo. Mesmo agora, não vejo muito futebol. Vejo os meus próprios vídeos e filmagens para me ajudar a evoluir, mas não veria um jogo por diversão. Estou obcecado em ser o melhor que posso e em ter sucesso", vincou.

"Quando entro em campo, tudo gira em torno do futebol, estou focado 100%. Quando saio, desligo-me", sintetizou.

White leva 32 jogos realizados esta temporada, com um golo e duas assistências. Passou ainda por Brighton e Leeds, entre outros clubes.