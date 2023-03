"Estes prémios não têm valor. Quando foram tornados públicos, os meus votos eram diferentes..."

Em 2013, na eleição para a Bola de Ouro, Juvenal Edjogo diz que não votou nem em Messi, nem em Cristiano Ronaldo. Mas quando os votos foram divulgados publicamente, esses dois nomes apareciam no "boletim de voto" do antigo capitão da seleção da Guiné Equatorial.

Juvenal Edjogo, antigo futebolista e ex-capitão da seleção da Guiné Equatorial, teceu um comentário bombástico a respeito das votações para a Bola de Ouro de 2013. A respeito da recente entrega dos prémios The Best, na segunda-feira, o jogador nascido em Espanha, de 43 anos, diz que não acredita nas votações deste tipo de galardões.

"O pouco que posso dizer sobre este tipo de prémios é que, em 2013, eu votei em três jogadores para a Bola de Ouro, enviei os meus votos, e, no final, quando foi tornada pública a lista de quem votou em quem, os meus votos eram diferentes. Dizia que eu [enquanto capitão da seleção da Guiné Equatorial] votei no Messi, no Cristiano Ronaldo e noutro jogador do qual não me lembro. Mas eu não votei em nenhum deles", referiu, em declarações num programa do canal de televisão espanhol Gol Play.

"Votei, em primeiro lugar, em Drogba, que tinha sido campeão europeu pelo Chelsea, com aquele grande cabeceamento na final. Votei, também, em Iniesta e não sei mais em quem. Messi e Cristiano tiveram uma temporada em que estiveram bem, mas não àquele nível estratosférico. São dúvidas que ficam. Por isso é que, desde então, penso que isso não tem valor nenhum", acrescentou o antigo futebolista de Espanhol B, Levante, Racing Santander, Alavés, Tenerife, entre outros.