"Este Barcelona não é suficientemente bom e Luuk de Jong demonstra-o claramente"

Luuk de Jong, avançado do Barcelona

Antigo internacional alemão que representou o Barcelona entre 1980 e 1988 deu a sua visão sobre o atual momento do emblema blaugrana.

Bernd Schuster, antigo internacional alemão que representou o Barcelona entre 1980 e 1988, em entrevista ao Sport Bible, deu a sua visão sobre o atual momento do emblema blaugrana, considerando que o clube não acautelou o futuro e que o plantel atual não é suficiente para discutir a conquista de La Liga.

"Nos últimos quatro anos, desde a saída de Luis Enrique como treinador, o Barcelona tornou-se demasiado despreocupado, festejando apenas os golos de Messi, Suárez e companhia, mas sem pensar no amanhã. A prova mais óbvia é a impotência sem Messi. A sua saída apanhou toda a gente de surpresa, embora todos soubessem que ano após anos isso se estava a aproximar. O clube agora não é impotente apenas em termos desportivos, mas também financeiros", começou por dizer.

"Há algo que não funciona. Os jogadores veteranos como Busquets e Piqué acreditam que Leo [Messi] ainda lá está, ao procurarem constantemente de um colega de equipa como ele. Mas só encontram grandes talentos como Ansu Fati, a quem não se pode pedir que ganhe 50 jogos por temporada sozinho. Esta mistura não encaixa", continuou, antes de questionar o valor do plantel.

"Este plantel não é suficientemente bom para jogar no topo de La Liga. O antigo jogador do Borussia Monchengladbach, Luuk de Jong, demonstra-o claramente. Ele nem sequer era titular no Sevilha, e agora é suposto que marque 30 golos num clube pelo qual Suárez, Ronaldo [Nazário], Eto'o e Maradona já marcaram. Esquece isso. Estes jogadores provocam um invulgar mal-estar em Campo Nou", concluiu Schuster.