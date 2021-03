Este Manchester City quer o topo da história e tem um registo à vista

Guardiola e seus jogadores podem igualar o Real Madrid no terceiro melhor registo do futebol europeu de topo, com 22 vitórias seguidas em todas as provas. Apenas Ajax e Bayern fizeram melhor.

O Manchester City pode no domingo entrar para o pódio das maiores séries de vitórias seguidas em toda a história do futebol europeu de topo, o que acontecerá caso vença o rival United, em partida da 28.ª jornada da Premier League. Será, nesse caso, o 22.º triunfo consecutivo dos sky blues em todas as competições, registo que para já é apenas superado por Ajax, com 26 consecutivos (em 1971/72) e Bayern com 23 (em 2019/20 e 2020/21).

O Real Madrid tem 22 (em 2014/15), contra as atuais 21 do City, que pode ainda isolar-se com o recorde de jogos seguidos sem sofrer o primeiro golo na Premier League (são agora 19, tal como o Arsenal fez em 1998/99).

Mas esse é apenas um atrativo suplementar para um encontro que pode vincar ainda mais a inevitabilidade da conquista do título inglês por parte do City. Guardiola e seus pupilos têm 14 pontos de avanço sobre o United, que é segundo, e isto com 11 jornadas por disputar, o que torna quase impossível a tarefa dos perseguidores. E será o terceiro título em quatro épocas para o clube de Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva (o único que já foi campeão nos citizens e tanto em 2018 como em 2019), que como comprovam os recordes citados, é já uma das melhores de sempre no futebol europeu e mundial.

Com o plantel todo disponível para este dérbi, Pep Guardiola assume: "Este jogo não será exceção. O nosso objetivo é fazer o que temos feito ultimamente, ou seja, vencer. É o United e o United é e sempre foi uma equipa de topo. Têm muita qualidade e estiveram muito tempo sem perder fora de casa", afirmou o espanhol.

Sky blues têm 14 pontos de avanço a 11 rondas do fim e será difícil a alguém ainda apanhá-los

Ole-Gunnar Solskjaer tem alguns problemas a atrapalhar, nomeadamente na baliza, onde não poderá contar com De Gea, dispensado após ter sido pai. No lugar deste vai alinhar Dean Henderson, guardião de 23 anos que no total só fez 40 jogos na Premier.

"Jogou bem contra o Palace e está a encarar bem este encontro", comentou o treinador norueguês do Man. United, que, por lesão, também não pode utilizar Martial, Van de Beek, Jones, Mata e Pogba.

"O nosso foco é apenas no jogo em si, sem pensar onde poderemos estar quando o jogo acabar. Temos é que ser o melhor Manchester United possível e tentar melhorar o que fizemos na época passada. É um bom jogo para nos testarmos a nós próprios", afirmou na antevisão o treinador dos red devils.