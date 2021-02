"Este calendário mata os jogadores. A FIFA e a UEFA têm de pensar neles"

Ronald Koeman, treinador do Barcelona, pediu uma revisão urgente do calendário de competições no futebol.

Ronald Koeman, treinador do Barcelona, lançou este sábado diversos reparos à calendarização do futebol na presente temporada, pedindo uma intervenção célere da FIFA e da UEFA, de forma a reduzir a carga de jogos nos clubes grandes, envolvidos em diversas provas.

"É verdade que é muito difícil para os grandes clubes gerir este número de jogos em tempos de covid. Temos de falar constantemente com os jogadores para perceber como estão e para ver se é possível dar-lhes um pouco de descanso. Temos feito isso e assim continuaremos no futuro. São 12 jogos só este ano [em 2021]. Temos de ajudar os jogadores. Oxalá a FIFA e a UEFA pensem neles e reduzam o número de jogos. É demasiado e este calendário mata os jogadores, mas eu não sou o primeiro a falar sobre este tema. Temos de parar esta situação, há muitas lesões devido ao desgaste e às viagens", afiançou o técnico holandês na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Bétis, marcado para as 20h00 de domingo.

"Olhando para nós, é um momento difícil. Temos muitos jogos nas pernas, quatro deles com prolongamento e muitos fora de casa. Temos de recuperar e não se pode fazer muito melhor", acrescentou Koeman.