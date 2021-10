Nono jogo sem perder e mais três pontos no campeonato, agora frente ao Leicester.

O Arsenal vive uma grande fase da temporada e alcançou este sábado o nono jogo consecutivo sem perder, entre todas as provas. Esta série, curiosamente, teve início depois da goleada sofrida frente ao Manchester City, por 5-0, na ronda três da Premier League.

Com Nuno Tavares no onze inicial, os gunners triunfaram em casa do Leicester, sem Ricardo Pereira, por dois golos sem resposta, apontados por Gabriel (5') e Smith Rowe (18').

Com este resultado, a formação de Londres ocupa o quinto lugar provisório com 17 pontos em dez jornadas e descolou do Leicester, que se mantém com 14. Cédric Soares, outro português do Arsenal, não saiu do banco.

Veja os golos do jogo: