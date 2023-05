"Estava tudo certo com o Barcelona, meti-me num voo, mas quando fiz a primeira escala..."

Bakambu conta como este perto de rumar a Camp Nou em 2020.

Cédric Bakambu, avançado congolês de 32 anos, representa atualmente o Olympiacos, da Grécia, mas o destino esteve muito perto de o levar até Barcelona. No mercado de janeiro de 2020, era um alvo do emblema catalão, numa altura em que representava o Beijin Guoan, da China.

"Quando o Barça me ligou eu não era a primeira escolha. Mas com o aproximar do final do mercado as coisas foram evoluindo, era um empréstimo com opção de compra. Estava tudo certo, meti-me num voo para Barcelona, mas quando fiz a primeira escala, em Hong Kong, o meu empresário disse-me que o negócio tinha caído. Dei meia volta e regressei a Pequim", contou ao portal Relevo.

A chamada do então diretor desportivo do Barcelona ficou-lhe na memória. "O Abidal ligou-me, explicou tudo o que se tinha passado e pediu desculpa pela forma como as coisas correram. Fiquei surpreendido, mas achei muito elegante da parte dele", disse.

Bakambu brilhou em Espanha ao longo da carreira, ao serviço do Villarreal. Passou ainda por Sochaux, Bursaspor, e Marselha. Esta época leva 18 golos em 34 jogos pelo Olympiacos.