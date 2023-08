Estava livre no mercado e agora vai experimentar a Serie A

Depois de passagens pelo Barcelona e Everton, Yerry Mina é reforço da Fiorentina.

A Fiorentina anunciou este sábado a contratação a custo zero de Yerry Mina, central colombiano que estava livre no mercado depois de ter terminado contrato com o Everton, da Premier League, que representou durante cinco épocas.

O central colombiano, de 28 anos, assinou um contrato válido por uma temporada, com outra de opção, na Fiorentina, preparando-se para experimentar um novo campeonato, depois de passagens pelo Everton, Barcelona, Palmeiras, Santa Fe e Deportivo Pasto (Colômbia).

Na época passada, Mina realizou apenas oito partidas pelos toffees.