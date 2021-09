Estava interessado em extremo do Eintracht, mas proposta foi enviada para o e-mail errado

Lázio estava interessada em Filip Kostic, mas algo não correu como planeado.

A Lázio de Maurizio Sarri estava interessado na contratação do extremo Filip Kostic, do Eintracht Frankfurt, mas o processo não correu da melhor forma para o emblema italiano. Tudo porque a proposta terá sido enviada para o e-mail errado, diz o diário alemão "Bild"

De acordo com as mesmas informações, depois de ter conhecimento do interesse dos italianos no jogador, o clube alemão terá pedido à Lázio que enviasse a proposta por e-mail.

Até aqui, tudo a correr bem. O clube italiano enviou a oferta, mas a verdade é que depois algo não correu como planeado.

"Há seis ou sete dias, informei Markus Krösche [diretor desportivo do Eintracht Frankfurt] que gostaríamos de contar com [Filip] Kostic. Ele pediu-nos para fazer a proposta por escrito, e assim o fizemos, por correio eletrónico. O problema é que eles disseram publicamente que não havia oferta...", afirmou Igli Tare, diretor desportivo da Lázio, ao diário alemão.

Segundo o "Bild", o clube italiano terá então enviado a proposta para o endereço de correio eletrónico errado. No entanto, o próprio jornal dá conta da possibilidade de o erro ter sido propositado. É que, segundo as mesmas informações, os valores da oferta estariam aquém do desejado pelo Eintracht.