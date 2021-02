"Ronaldinho estava a dormir no carro, foram buscá-lo e marcou cinco golos"

Ronaldinho foi craque no futebol, mas também o era no futsal

Locutor inglês que organizou liga de futsal na Índia em 2016 conta episódio caricato com o convidado estrela, Ronaldinho Gaúcho

Em 2016 a Índia queria promover o futsal e criou uma liga, com antigos craques do futebol como estrelas convidadas para chamar a atenção e público. Michel Salgado, Crespo, Ryan Giggs e Paul Scholes eram alguns dos antigos jogadores de futebol que participaram na prova, mas o episódio mais caricato teve Ronaldinho Gaúcho como protagonista.

Segundo o locutor inglês Sam Matterface, no dia do jogo inaugural as equipas estavam já em campo prontas para o pontapé inicial... à espera de Ronaldinho, que encontraram a dormitar no carro, no parque de estacionamento, e já equipado... a descansar após uma noite de festa. Mas o desgaste da noite anterior não prejudicou o seu talento e Ronaldinho marcou cinco golos na goleada do Goa ao Bengalaru (7-2), em Chennai.

"Estavam todos em pânico porque o Ronaldinho não aparecia em lado nenhum. Não foi o evento melhor organizado... Finalmente encontraram-no no estacionamento, dentro do carro a dormir. Bateram no vidro até acordá-lo. Estava com o uniforme vestido, saiu do carro e entrou no pavilhão, marcou cinco golos e foi embora. Foi incrível! E ficou mais um dia de festa na Índia", lembra Sam Matterface.