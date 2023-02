"Estamos felizes, porque vamos jogar com o Porro e não contra ele"

Pedro Porro é reforço do Tottenham

O ex-Sporting Dier fala da adaptação de Porro ao Tottenham.

Pedro Porro chegou ao Tottenham nos últimos dias do mercado de janeiro. Já com alguns dias de trabalho, mas ainda a aguardar a estreia, o lateral direito está bem ambientado, de acordo com Eric Dier, defesa-central que também passou pelo Sporting.

"Temos muito espanhóis aqui. Venha quem vier, já estou aqui há muito e penso ser importante tomar essa responsabilidade de tentar ajudar os novos jogadores a adaptarem-se. Ele vem do Sporting, claro que temos essa conexão. Ele adaptou-se muito bem, é alguém com muita personalidade e podes ver isso na forma como joga. Adaptou-se rapidamente e estamos muito contentes por o ter aqui. Jogámos contra ele este ano na Liga dos Campeões e vimos quão bom era. Estamos felizes, porque agora vamos jogar com ele e não contra ele", adiantou o internacional inglês, em declarações à televisão britânica Sky Sports.