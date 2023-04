"Estamos a matar o futebol. Às 02h00 ainda tinha jogadores a comer..."

Treinador da Real Sociedad critica jogos com início às 22h00 de Espanha.

A Real Sociedad empatou sem golos em casa do Bétis, para a ronda 31 do campeonato espanhol, numa partida que teve início às 22h00 locais. Imanol Alguacil, treinador da equipa, não escondeu o desagrado com o horário do encontro.

"Não vou mentir. Neste momento, tenho os jogadores realmente muito cansados. Concordo com muitos treinadores e jogadores que dizem que não se pode continuar a ter jogos às 22h00 , fora o facto de que para os adeptos é uma merda. Às 02h00 ainda tinha jogadores a comer", lamentou o técnico de 51 anos.

"Estamos a matar o futebol, esses horários não ajudam em nada o espetáculo, nem os adeptos, porque não é hora de ir ao estádio", rematou.