"Estamos a falar de seleções que empurraram Portugal e Itália para o play-off"

Tite, selecionador do Brasil, reagiu ao sorteio do Campeonato do Mundo do Catar.

Tite, técnico da seleção brasileira, acompanhou o sorteio do Mundial"2022 em Doha, capital do Catar. A "canarinha" ficou inserida no grupo G, juntamente com Sérvia, Suíça e Camarões. Curiosamente, à semelhança do que aconteceu na fase de grupos do último Campeonato do Mundo, disputado na Rússia, sérvios e suíços voltam a cruzar-se no caminho do "escrete".

E foi precisamente sobre a Sérvia e a Suíça que Tite começou a sua reação à "sorte" do Brasil na primeira fase do Mundial: "Estamos a falar das seleções que empurraram Portugal e Itália para o play-off", recordou. Acerca dos Camarões, o ex-treinador do Corinthians sublinhou que "é uma seleção muito forte na escola africana". "Devemos evoluir e consolidar o nosso trabalho para podermos ter um bom desempenho", assinalou ainda.

Desafiado a apontar o grupo mais complicado, Tite disse que todos terão as suas complexidades, mas realçou o grupo H, onde a Seleção Nacional se encontra. "Não há grupos da morte, nem da vida. Todos têm o seu grau de dificuldade. Mas há o de Portugal, com Uruguai, Coreia do Sul e Gana", evidenciou.

Recorde-se que, em caso de apuramento para os oitavos de final da competição, o Brasil irá defrontar uma das seleções do grupo de Portugal.