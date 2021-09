Romelu Lukaku convoca jogadores com empresas de comunicação social para combater o racismo.

Romelu Lukaku, avançado do Chelsea, está a tentar mobilizar os demais jogadores de futebol na luta contra o racismo. O internacional belga afirmou em entrevista à CNN, esta quinta-feira, que os futebolistas podem fazer mais para combater o racismo do que apenas ajoelhar-se. Para isso, afirmou que as empresas de comunicação social precisam de reunir-se com os jogadores para ajudar a combater o problema do abuso online.

"Acho que podemos assumir posições mais fortes. Estamos a ajoelhar-nos, todos a bater palmas, mas às vezes, depois do jogo, vês outro insulto", destacou. "Devemos sentar-nos à volta da mesa e ter uma grande reunião sobre o assunto, como podemos atacar de imediato, não só no futebol masculino, mas também no feminino", acrescentou.

Os jogadores da Premier League ajoelharam-se antes de cada jogo desde o reinício no verão de 2020 em protesto contra o racismo e a discriminação. Assim como Lukaku, esta semana o defesa Marcos Alonso afirmou que não faria mais o gesto porque sentiu que estava a perder o impacto e, em vez disso, apontará para o emblema "não ao racismo" na camisola.

"Se quiseres parar algo, podes realmente fazer isso. Nós, como jogadores, podemos dizer: 'Sim, podemos boicotar as redes sociais', mas acho que são essas empresas que têm de vir e falar com as equipas, ou com os governos, ou com os próprios jogadores e encontrar uma forma para parar, porque eu acho que eles podem mesmo", afirmou Lukaku.