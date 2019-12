Estala a polémica no PSG e tudo por causa de Mbappé

Avançado questiona a sua importância nos campeões franceses e quer tratamento ao nível de Neymar.

A reação de Kylian Mbappé à substituição no jogo entre Paris Saint-Germain e Montpellier, no último fim de semana, deu que falar. Agora, o jornal L'Équipe adianta mesmo que há mal-estar da parte do avançado.

De acordo com a publicação, está em causa a importância do internacional francês no projeto do PSG. Mbappé sente que não recebe o mesmo tipo de tratamento de Neymar e as decisões do treinador Thomas Tuchel de substituí-lo nos últimos dois jogos adensaram as dúvidas do jovem goleador.

Recentemente, Mbappé afirmou que queria "mais protagonismo no PSG ou noutro sítio", declaração que foi entendida como um recado a Tuchel.

Entretanto, de acordo com a imprensa internacional, o Real Madrid mantém-se atento à situação do avançado de 20 anos, que tarda em renovar contrato com o PSG. O atual vínculo é válido até 2022.