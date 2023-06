"Estados Unidos ou Arábia Saudita? Não descarto nenhuma opção"

Depois de uma época para esquecer no Nottingham Forest, Jesse Lingard admitiu que não se importa de rumar a campeonatos mais periféricos, desde que tenha tempo de jogo.

Jesse Lingard, médio em final de contrato com o Nottingham Forest, que reforçou na época passada proveniente do Manchester United, admitiu esta terça-feira que não se importa de rumar a campeonatos mais periféricos, desde que desfrute de minutos em campo.

Em entrevista à Sky Sports, o criativo inglês, de 30 anos, foi questionado sobre se estaria disposto a uma mudança semelhante à de Lionel Messi, que já anunciou que vai reforçar o Inter Miami, da Liga norte-americana (MLS) após ter terminado contrato com o PSG.

"Sim, a 100 por cento. Não descarto nenhuma opção neste momento. Tenho treinado a trabalhar no duro para manter os meus índices físicos, por isso estarei pronto quando o telefone tocar", respondeu.

Quando a uma transferência para a Arábia Saudita, numa altura em que o campeonato tem atraído cada vez mais nomes sonantes da Europa, Lingard também não fechou a porta a essa possibilidade.

"Eu não diria que estou surpreendido [com a quantidade de jogadores a serem negociados por clubes sauditas], uma vez que a Arábia Saudita vai fazer coisas grandes no próximo ano. Vai ser um dos sítios do momento, por isso não estou surpreso com alguns nomes grandes a mudarem-se para lá. É algo que também irei considerar. Eu só quero voltar ao campo e ainda tenho fome de sucesso", completou.

Formado nos red devils, Lingard terminou uma longa ligação ao clube no verão do ano passado, mas não encontrou grandes motivos para sorrir no recém-promovido Forest, que terminou a Premier League na 16.ª posição, registando apenas dois golos e as mesmas assistências em 20 jogos.