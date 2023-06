Estados Unidos-México interrompido devido a cânticos homofóbicos

Fotografia: Getty Images via AFP

Redação com Lusa

O jogo entre Estados Unidos e México, das meias-finais da Liga das Nações da CONCACAF, esteve interrompido e foi concluído antes da totalidade do tempo de compensação, devido a cânticos homofóbicos dos adeptos mexicanos.

O encontro que os norte-americanos venceram por 3-0 e já tinha sido marcado por quatro expulsões (duas para cada seleção) foi interrompido pelo árbitro aos 90 minutos e, depois de ter sido retomado, foram jogados oito dos 12 minutos de compensação, uma vez que os cânticos homofóbicos persistiram.

A Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (CONCACAF) reagiu pouco depois da conclusão do jogo de quinta-feira (madrugada de sexta-feira em Portugal), "condenando firmemente" o comportamento dos adeptos mexicanos pelo que designou de "cânticos discriminatórios".

O México, um dos países organizadores do Mundial de 2026, em conjunto com os Estados Unidos e o Canadá, já foi multado em mais de 500 000 euros pelo comportamento incorreto dos espetadores e teve disputar à porta fechada o jogo com a Jamaica, em setembro de 2021.

Os Estados Unidos venceram o jogo por 3-0, com golos de Christian Pulisic, aos 37 e 46 minutos, e Ricardo Pepi, aos 79, qualificando-se para a final da Liga das Nações da CONCACAF, na qual vai defrontar o Canadá, no domingo.