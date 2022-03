Estados Unidos festejaram antes de garantirem lugar no Mundial'2022

Erro da seleção, que ainda tem de garantir serviços mínimos na última jornada e não perder por mais cinco golos de diferença diante da Costa Rica

A seleção dos Estados Unidos da América está muito perto de garantir a qualificação para o próximo Mundial. Será mesmo complicado que não o consiga, mas, matematicamente, tal objetivo ainda não está garantido, ao contrário do que uma parte da equipa achou no final do encontro com o Panamá.

Depois de vencer por 5-1, no penúltimo jogo de qualificação, durante alguns segundos, uma parte do grupo de trabalho da seleção norte-americano estendeu uma faixa que dizia "qualified" (qualificados). Rapidamente perceberam que estavam enganados.

Apesar de bastante improvável, o falhanço no apuramento ainda é possível, uma vez que os Estados Unidos podem ainda perder por mais de cinco golos de diferença diante da Costa Rica, na última jornada de qualificação.