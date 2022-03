Estados Unidos e México agarram bilhete para o Mundial'2022, Costa Rica vai ao play-off

Os Estados Unidos, pela 11.ª vez, e o México, pela 17.ª e oitava consecutiva, qualificaram-se na quarta-feira para o Mundial de 2022, na 14.ª e última ronda da fase final da zona CONCACAF.

Na Costa Rica, onde podiam perder por cinco golos, os Estados Unidos foram derrotados por 2-0, com tentos de Juan Pablo Vargas (51 minutos) e Anthony Contreras (59), enquanto o México, que também podia passar perdendo, venceu em casa El Salvador por 2-0, selado por Uriel Antuna (17) e Raúl Jiménez (43, de penálti).

Os yanks, que falharam a última edição (2018), já estiveram em 10 Mundiais, em 1930, 1934, 1950 e consecutivamente de 1990 a 2014, tendo como melhor registo o terceiro lugar da primeira edição da prova, disputada por apenas 13 seleções, no Uruguai.

Por seu lado, os mexicanos só falharam cinco edições, em 1934, 1938, 1974, 1982 e 1990, contando, em 16 participações, dois sextos lugares, ambos em casa, em 1970 e 1986, edições em que caíram nos quartos com Itália e RFA, respetivamente.

Nos outros jogos da ronda, o Canadá, já qualificado, perdeu por 1-0 no Panamá, culpa de um tento de Gabriel Torres, aos 49 minutos, num embate em que o portista Stephen Eustáquio foi titular nos forasteiros, atuando todo o encontro.

Por seu lado, e num jogo entre duas equipas já afastadas do Catar, a Jamaica recebeu e bateu as Honduras por 2-1.

O Canadá (primeiro) e o México (segundo) somaram 28 pontos, contra 25 dos Estados Unidos (terceiros) e da Costa Rica (quarta), que ficaram separados por seis golos (21-10 contra 13-8). O Panamá ficou em quinto, com 21, a Jamaica em sexto, com 11, El Salvador em sétimo, com 10, e as Honduras em oitavo, com quatro.

Desta forma, Canadá, que vai repetir a presença única de 1986, México e Estados Unidos estão na fase final, enquanto a Costa Rica, que soma cinco presenças (1990, 2002, 2006, 2014 e 2018) vai disputar um play-off intercontinental com o vencedor da Oceânia, a Nova Zelândia.

No total, já são 29 os apurados, de um total de 32, incluindo uma grande maioria de 12 seleções europeias (Alemanha, Bélgica, Croácia, Dinamarca, Espanha, França, Inglaterra, Países Baixos, Polónia, Portugal, Sérvia e Suíça).

Também estão qualificadas cinco de África (Camarões, Gana, Marrocos, Senegal e Tunísia), quatro da América do Sul (Argentina, Brasil, Equador e Uruguai) e cinco da Ásia (Arábia Saudita, Coreia do Sul, Irão, Japão e o anfitrião Qatar).

As últimas três vagas serão para País de Gales, Ucrânia ou Escócia, que vão disputar o último play-off europeu, e os vencedores de dois play-offs intercontinentais, entre Costa Rica e Nova Zelândia e entre o quinto de Ásia (Austrália ou Emirados Árabes Unidos) e América do Sul (Peru).

Quanto ao sorteio de sexta-feira, Portugal, que cumprirá a oitava participação, vai estar no Pote 1, com o anfitrião Qatar, Brasil, Bélgica, França, Argentina, Inglaterra e Espanha.

No Pote 2 estarão Países Baixos, Dinamarca, Alemanha, México, Estados Unidos Suíça, Croácia e Uruguai, no 3 Senegal, Irão, Japão, Marrocos, Sérvia, Polónia, Coreia do Sul e Tunísia e no 4 Canadá, Camarões, Equador, Arábia Saudita, Gana e os derradeiros três qualificados.

O Mundial de 2022 realiza-se no Catar, de 21 de novembro a 18 de dezembro.