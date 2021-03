Estados Unidos e Grécia ganham ânimo com vitória em jogo particular

Derrotaram Irlanda do Norte e Honduras, respetivamente.

A seleção dos Estados Unidos e a Grécia venceram este domingo, pelo mesmo resultado, 2-1, as congéneres da Irlanda do Norte e das Honduras, respetivamente, em jogos particulares de preparação para o Mundial2022.

A vitória da equipa norte-americana em Belfast começou a ser construída à passagem da meia hora pelo jovem Giovanni Reyna, de 18 anos, filho do lendário Cláudio Reyna, que possui passaporte português pelo facto de a sua avó paterna, Maria Silva, ser portuguesa, e que joga atualmente nos alemães do Borussia Dortmund.

Na segunda parte, os norte-americanos ampliaram a vantagem, aos 59 minutos, pelo médio dos ingleses do Chelsea Christian Pulisic, na cobrança de um penálti, e os irlandeses só reduziram perto do final, aos 88, por Niall McGinn, médio do Aberdeen.

A Irlanda do Norte integra o grupo C da zona europeia de qualificação para o Mundial2022, tendo sido derrotada na estreia pela Itália, em Parma, por 2-0, com os italianos a partilharem a liderança com a Suíça, ambos com três pontos, seguindo-se as restantes três seleções, Lituânia (ainda não se estreou), Bulgária e Irlanda do Norte com zero pontos.

Noutro jogo de preparação, a Grécia recebeu e venceu a seleção das Honduras por 2-1, graças a um "bis" do avançado dos holandeses do Willem II, Vangelis Pavlidis, aos 14 e 59 minutos, respetivamente, este último a desfazer o 1-1 dos hondurenhos, à passagem do minuto 41, por Diego Rodriguez.

O guarda-redes do Benfica Odysseias Vlachodimos, que tinha sido titular no empate frente à Espanha, desta vez não saiu do 'banco', cabendo a Sokratis Dioudis, guarda-redes do Panathinaikos, a responsabilidade de defender as redes helénicas.

A Grécia integra o grupo B da zona europeia de qualificação para o Mundial2022 e causou surpresa na estreia ao impor um empate a um golo à Espanha, em Granada.

A Espanha lidera o grupo com quatro pontos (2 jogos), seguido da Suécia, com três (um jogo), da Grécia, com um (um jogo), do Kosovo (zero jogos) e da Geórgia, ambos sem pontuarem.