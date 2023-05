No domingo, o guarda-redes do PSG sofreu uma queda e está em estado grave desde então.

"Sem alterações significativas". É desta forma que o do Hospital Virgen del Rocío, em Sevilha, descreve o estado clínico de Sergio Rico, guarda-redes do Paris Saint-Germain que sofreu um traumatismo cranioencefálico na sequência de uma queda quando montava a cavalo, no domingo.

O espanhol está numa Unidade de Cuidados Intensivos e continua em estado grave.

Esta terça-feira, Alba Silva, esposa de Sergio Rico, deixou uma mensagem nas redes sociais.