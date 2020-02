Estado brasileiro de Pernambuco decidiu acabar com claques organizadas

Distúrbios e feridos durante festejos do Santa Cruz provocados por adeptos do Sport, no Recife

As autoridades políticas e judicias do Estado brasileiro de Pernambuco decidiram extinguir as claques organizadas, na sequência dos diversos e intensos distúrbios por aquelas provocados nos últimos tempos, revela o portal brasileiro UOL.

A notícia, datada de quarta-feira, revela que "a decisão foi tomada, por consenso, durante uma reunião" entre o procurador-geral de Justiça do Estado, Francisco Dirceu Barros, o secretário de Defesa Social, António de Pádua, e o promotor do Torcedor, José Bispo de Melo.

Segundo aquele órgão de comunicação social brasileiro, citando José Bispo de Melo, o Ministério Público promoverá um estudo no âmbito do Estatuto do Torcedor para que, conforme a legislação do Estado Pernambucano e do Brasil, "seja possível extinguir as torcidas organizadas".

Esta reunião aconteceu uma semana após distúrbios provocados pela Torcida Jovem, afeta ao Sport, do Recife, capital de Pernambuco, situação que gerou momentos de pânico e alguns feridos durante as celebrações dos 106 anos de fundação do Santa Cruz, um emblema rival. Relatos locais referem a detenção e identificação de dois membros da claque do Sport.

Os principais emblema estaduais, nomeadamente o famoso "Trio de Ferro do Recife" - Sport, Náutico e Santa Cruz -, encontram-se a disputar o Campeonato Pernambucano e estão fora do Brasileirão, a principal prova doméstica do Brasil.

Apesar de serem, ainda, os clubes que mais investem em jogadores, com folhas salariais altas, estão sob políticas severas de austeridade, de modo a evitar situações de salários em atraso, bloqueios judiciais e impossibilidade de inscrever atletas.