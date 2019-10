Estádio vazio e jogo sem transmissão: assim foi o histórico duelo entre as Coreias

Coreia do Norte e Coreia do Sul empataram sem golos em Pyongyang.

Terminou como começou o histórico jogo entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, esta terça-feira, referente à qualificação para o campeonato do Mundo de 2022: com um empate a zero.

Pela primeira vez, as duas seleções jogaram um encontro de caráter oficial em solo norte-coreano, mas com vários condicionalismos à mistura. A partida foi realizada à porta fechada, sem adeptos nas bancadas, e não contou com transmissão televisiva, uma vez que todas as operadoras sul-coreanas que tentaram obter os direitos de transmissão levaram um "não" como resposta. Aliás, a própria seleção da Coreia do Sul - treinada pelo português Paulo Bento - não recebeu autorização para viajar diretamente para Pyongyang.

A exceção a estas proibições foi a autorização dada à presença do presidente da FIFA, Gianni Infantino, que era esperado no jogo, mas sem que ainda tenha sido confirmada a presença no Estádio Kim Il-sung.

A própria informação sobre o início do jogo chegou com mais de 15 minutos de atraso, através das contas no Twitter e no site oficial da federação sul-coreana, da FIFA e da confederação asiática.

"As fotografias enviadas pelos nossos elementos mostram que não havia uma única pessoa nas bancadas. Não entendemos a razão pela qual o Norte faz isto", referiu um responsável da federação sul-coreana, após o jogo disputado num estádio com capacidade para 50 mil espetadores.

No final, o nulo"manteve os dois países igualados na liderança do grupo H, agora com sete pontos, mais quatro pontos do que o Turquemenistão. A Coreia do Sul receberá a Coreia da Norte a 4 de junho de 2020, 11 anos após o último jogo entre ambas em Seul, então no apuramento para o Mundial'2010.