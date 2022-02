Estádio do Wolverhampton volta a receber jogos da seleção inglesa 65 anos depois

A "mudança" para o Molineux faz parte da vontade da FA em deslocalizar os jogos do estádio de Wembley

O estádio Molineux, casa do Wolverhampton, volta a receber 65 anos depois a seleção inglesa de futebol, com a Federação Inglesa (FA) a informar hoje que será este o palco dos primeiros jogos caseiros na Liga das Nações.

A "mudança" para o Molineux faz parte da vontade da FA em deslocalizar os jogos do estádio de Wembley, numa "digressão" da seleção pelo país e depois de também ter disputado os últimos particulares em Middlesbrough, em junho de 2021.

No Grupo 3 da Liga das Nações, que arranca no início de junho, a Inglaterra terá os dois primeiros jogos fora, com Hungria e Alemanha, mas em 11 de junho recebe a Itália e a 14 do mesmo mês os húngaros, ambos em Wolverhampton.

Com a Itália não haverá, no entanto, público nas bancadas, face à suspensão imposta pela UEFA na sequência dos incidentes em julho na final do Euro'2020 que a Inglaterra perdeu com a Itália (1-1, 3-2 nas grandes penalidades).

No jogo com a Hungria, em 14 de junho, já será possível assistência no Moulineux, palco em que a seleção inglesa jogou pela última vez em dezembro de 1956, num jogo em que venceu a Dinamarca por 5-2, na qualificação para o Mundial de 1958.

Desde o Euro'2016, a seleção já disputou, além de Wembley, jogos em casa em Manchester, Sunderland, Leeds e Middlesbrough.