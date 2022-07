Estádio do Atlético de Madrid passa a chamar-se Civitas Metropolitano

Termina a era "Wanda", que acompanhou o estádio do Atlético de Madrid desde a sua inauguração, em 2017.

Já é conhecido o novo nome do estádio do Atlético de Madrid: Civitas Metropolitano. Foi Enrique Cerezo, presidente do emblema colchonero, a confirmá-lo, durante a apresentação da Cidade Desportiva.

O novo patrocinador, Civitas, é uma promotora imobiliária de Badajoz, que acompanhará o clube espanhol durante pelo menos os próximos 10 anos.

Terminou assim a era "Wanda", que acompanhou o estádio do Atlético de Madrid desde a sua inauguração, em 2017. Após meses de conversações e vários pretendentes, será então a Civitas, o sucessor que reluzirá na fachada principal do estádio.

