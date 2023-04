Estádio da Juventus parcialmente fechado por insultos racistas a Lukaku

Bancada da Tribuna Sul do estádio da Juventus não vai poder receber adeptos no próximo jogo em casa na Serie A, frente ao líder Nápoles. Avançado belga recebeu um jogo de castigo, tal como o guarda-redes Handanovic, ao passo que Cuadrado foi castigado com três jogos de suspensão.

O Tribunal Desportivo da Federação Italiana de Futebol (FIGC) condenou esta quinta-feira a Juventus a uma interdição parcial do seu estádio, devido aos insultos racistas dirigidos a Romelu Lukaku, avançado do Inter, no empate entre ambas as equipas na primeira mão das meias-finais da Taça de Itália (1-1).

Assim sendo, a bancada da Tribunal Sul do estádio da Juventus não poderá receber adeptos no próximo jogo em casa para a Serie A, diante do Nápoles, no dia 23 de abril. Lukaku, que acabou expulso após ter festejado o golo do empate na direção dos adeptos bianconeri, foi castigado com um jogo de suspensão.

De resto, Samir Handanovic, guarda-redes do Inter, também recebeu um jogo de castigo, ao passo que Juan Cuadrado, lateral da Juventus, foi castigado com três jogos de suspensão, devido a ter agredido o guardião esloveno. Recorde-se que ambos os jogadores, tal como Lukaku, foram expulsos nos minutos finais do jogo.