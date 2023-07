Está livre no mercado e assina pelo Manchester United para fazer pré-época

Os red devils anunciaram que Jonny Evans assinou um contrato de curta duração com o clube, após já ter integrado os primeiros treinos da equipa, impressionando Erik ten Hag.

O Manchester United anunciou esta terça-feira que Jonny Evans, central formado nos red devils e que ficou livre no mercado após terminar contrato com o Leicester, na época passada, assinou um contrato de curta duração, de forma a fazer pré-época com o clube.

O veterano defesa, de 35 anos, já tinha participado nos primeiros treinos da equipa e impressionou Erik ten Hag, levando a que fosse chamado para integrar a restante pré-época, que vai incluir estágios em Edimburgo, na Escócia e em San Diego, nos Estados Unidos.

Internacional pela Irlanda do Norte, Evans participou em 14 jogos em 2022/23, não conseguindo evitar a despromoção do Leicester para a segunda divisão inglesa. Na sua primeira passagem por Old Trafford, entre 2004 e 2015, conquistou sete títulos, incluindo uma Liga dos Campeões e três Premier Leagues.