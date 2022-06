Esta pode ser a primeira grande contratação da era Todd Boehly no Chelsea

Dembélé termina contrato com o Barcelona

Segundo o Talksport, o jogador do Barcelona Dembélé está muito perto de assinar pelo clube londrino.

Ousmane Dembélé, extremo francês do Barcelona, está prestes a mudar-se para a Premier League, a fim de representar o Chelsea. O clube catalão apresentou uma última proposta de continuidade ao jogador mas, de acordo com o Talksport, órgão de comunicação britânico, o atacante está bastante perto de se comprometer com a formação londrina, atual campeã mundial.

A confirmar-se, esta seria a primeira grande contratação do bilionário empresário americano Todd Boehly, que recentemente adquiriu o conjunto de Stamford Bridge, pondo fim à liderança de 19 anos do oligarca russo Roman Abramovich.

No Chelsea, Dembélé, de 25 anos, poderá reencontrar o técnico Thomas Tuchel, que o orientou no Borussia Dortmund na temporada de 2016/17, e Christian Pulisic, com quem partilhou o balneário nos aurinegros.