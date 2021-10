Está na mira do Real Madrid, mas o Bayern pode chegar-se à frente com 100 milhões

Victor Osimhen foi identificado pelo clube como nome ideal para, no futuro, substituir Lewandowski.

São nove golos em dez jogos na atual temporada. O suficiente para Victor Osimhen consolidar a impressão deixada nos anos anteriores e despertar de vez o interesse dos gigantes europeus. O avançado do Nápoles, de acordo com o site italiano "Serieanews", já está a movimentar o mercado de inverno.

O jogador nigeriano de 22 anos está na mira do Real Madrid, caso as opções de Mbappé, Haaland ou Lewandowski não avancem, mas será o Bayern de Munique o maior candidato a contratá-lo já a pensar numa possível saída do artilheiro Lewandowski. O clube bávaro estaria disposto a oferecer mais de 100 milhões de euros pela transferência do jovem avançado.

Victor Osimhen está na segunda temporada no Nápoles. Na época 2020/21 marcou dez golos em 30 jogos. Na anterior, pelo Lille, foram 18 golos em 38 partidas.