Está na lista do Real Madrid e é apontado como alvo de Ten Hag para o plantel do United

Enzo Fernández com a camisola do River Plate

Enzo Fernández é uma das promessas do futebol argentino.

Erik ten Hag, atualmente ao serviço do Ajax, já é dado como certo no comando do Manchester United na próxima temporada e o clube parece disponível para lhe fornecer novas "armas" para o plantel de 2022/23. Nem todos serão nomes sonantes, ao que parece, até porque um dos jogadores apontados é, por enquanto, apenas uma grande promessa do futebol argentino.

Segundo o "Sport Witnes", os "red devils" já começaram a recolher informações sobre Enzo Fernández, um valor emergente que desponta ao serviço do River Plate. As boas exibições suscitaram também a atenção do Real Madrid.

Com cláusula de 19 milhões de euros, que sobre para 24 em agosto, Enzo, de 21 anos, leva 11 jogos e quatro golos marcados pelo River Plate em 2021/22.