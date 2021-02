Está livre no mercado e muito perto de ser reforço de peso para Abel

Diego Costa em negociações para assinar com o Palmeiras.

Livre no mercado depois de ter rescindido contrato com o Atlético, Diego Costa parece ter no Brasil uma porta aberta para prosseguir a carreira. De acordo com a Sky Sports, o internacional espanhol está muito perto de ser reforço do Palmeiras, clube vencedor da Libertadores com Abel Ferreira no comando.

A informação adianta que em cima da mesa está um contrato de duas épocas, avaliado em quase três milhões de euros para o jogador.

Diego Costa, 32 anos, saiu do Brasil muito jovem rumo ao futebol português, onde representou Braga e Penafiel, por empréstimo.