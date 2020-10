A frase de Isco no banco do clássico espanhol

Isco falou sobre as decisões de Zidane e as televisões captaram a conversa.

É uma das notícias do momento em Espanha. As câmaras do "El Partidazo", da Movistar, captaram uma frase de Isco no banco do Real Madrid durante o clássico espanhol, de sábado, que o emblema merengue venceu por 3-1, que não deverá deixar Zidane nada contente.

O médio não jogou nem um minuto no "El Clássico", e no banco "questionou" as decisões do treinador.

"Se tem de me tirar, tira-me ao minuto 50 ou 60, às vezes durante o intervalo. Se tem de me colocar em campo, entro aos 80'", afirmou perto de Modric, Marcelo, Jovic, Éder Militão e Lucas Vásquez. Veja abaixo.