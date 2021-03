Rangers sagra-se campeão escocês dez anos depois

Rangers beneficiou do empate do Celtic com o Dundee United para fazer a festa.

É dia de festa no lado "protestante" de Glasgow: o Rangers celebrou a conquista da Liga escocesa, beneficiando do nulo registado no jogo entre o rival Celtic e o Dundee United.

A formação orientada por Steven Gerrard venceu o St. Mirren por 3-0 no sábado e estava à espera de uma "escorregadela" do Celtic, algo que acabou por se verificar já este domingo, antecipando a festa da equipa de Ibrox.

O Rangers não era campeão escocês desde 2010/11 e atinge agora o 55.º título no campeonato, dilatando o recorde. Segue-se o eterno rival de Glasgow, o Celtic, com 51 ligas no palmarés.

O Rangers alcança o título à 32.ª jornada da Liga escocesa, mantendo-se invicto: soma 28 triunfos, quatro empates e mais 20 pontos do que o "vizinho" católico de Glasgow.