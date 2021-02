Está encontrado o dono do quinto lugar no Mundial de clubes

A festa dos jogadores do Al-Duhail

Redação com Lusa

Al-Duhail, do Catar, venceu os coreados do Ulsan por 3-1.

O Al-Duhail, do Catar, assegurou este domingo o quinto lugar do Mundial de clubes de futebol após vencer o Ulsan, da Coreia do Sul, por 3-1, em Doha.

No Estádio Al Rayyan, o brasileiro Edmilson Júnior, aos 21 minutos, Muntari, aos 66, e Almoez, aos 82, fizeram os golos do Al-Duhail, enquanto Yoon Bit-Garam, aos 62, fez o tento dos sul-coreanos.

O Al-Duhail foi derrotado nos quartos de final pelos egípcios do Al-Ahly (1-0), enquanto o Ulsan ficou arredados das meias-finais depois de perder com os mexicanos do Tigres (2-1).

O encontro acabou por entrar para a história, por ter sido dirigido por uma equipa de arbitragem femenina, liderado pela brasileira Edina Alves, que teve como auxiliares a compatriota Neuza Back e a argentina Mariana de Almeida.