Está emprestado pelo Arsenal e anuncia adeus: "Está na altura de um novo começo"

Ainsley Maitland-Niles termina contrato com os gunners no fim da temporada e, após 20 anos de ligação ao clube, confirmou que vai procurar um novo destino próximo verão.

Ainsley Maitland-Niles, lateral direito emprestado pelo Arsenal ao Southampton na presente época, termina contrato com os gunners no próximo verão e anunciou esta segunda-feira que vai deixar o clube, pondo fim a uma ligação de 20 anos aos londrinos.

"Foi uma grande jornada, mas termina agora. Está na altura de um novo começo e de procurar uma nova casa. Estou ansioso por isso, mas ao mesmo tempo, a minha cabeça ainda não está lá, só penso no Southampton. Estou totalmente focado em tentar-nos ajudar a ficar na Premier League e continuo com uma mentalidade positiva no dia-a-dia. Quando chegarmos ao final da época, terei mais coisas em que pensar, mas neste momento só estou focado na tarefa que temos em mãos", garantiu, em declarações ao jornal The Athletic.

O internacional inglês, de 25 anos, admitiu ainda que estaria disposto a renovar com o Arsenal, caso a proposta surgisse, mas tudo indica que deverá mesmo deixar o clube no fim da época, a custo zero.

Formado nos gunners, Maitland-Niles foi emprestado à Roma, de José Mourinho, na época passada, e ao West Brom em 2020/21. Na presente temporada, soma 22 jogos disputados pelo atual último classificado da Premier League.